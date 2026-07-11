Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie docenti 2026 27 Domande dal 10 al 23 luglio LO SPECIALE

Per l’anno scolastico 202627, le domande per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie dei docenti, educatori e insegnanti di religione cattolica potranno essere presentate dal 10 al 23 luglio. Il personale ATA avrà invece a disposizione il periodo dal 13 luglio al 4 agosto, con date che potrebbero essere confermate successivamente. Le procedure riguardano le richieste di assegnazione temporanea e utilizzo per il nuovo anno scolastico.

Per l’a.s. 202627 il personale docente, educativo nonché gli insegnanti di religione cattolica potranno presentare le domande dal 10 luglio ore 15 al 23 luglio 2026; il personale ATA potrà presentare le istanze dal 13 luglio al 4 agosto (date da confermare). Le operazioni sono normate dal CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 10 luglio 2026 in vigore per gli anni scolastici relativi al triennio 202526, 202627, 202728. Assegnazioni provvisorie docenti 2026: chi può presentare istanza. Deroghe e domande con riserva Assegnazioni provvisorie, il docente di... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, attese dopo gli esiti della mobilità

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