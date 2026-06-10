Apache abbattuto nello Stretto di Hormuz Trump scatena l’inferno contro l’Iran E i Pasdaran rispondono lanciando attacchi contro le basi Usa in Medio Oriente

Un elicottero Apache statunitense è caduto nelle acque dello Stretto di Hormuz. In seguito, gli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro obiettivi in Iran. I Pasdaran hanno risposto con attacchi contro basi statunitensi in Medio Oriente.

Apache abbattuto nello Stretto di Hormuz, Trump scatena l'inferno contro l'Iran. E i Pasdaran rispondono contrattaccando gli Usa Dopo che un elicottero statunitense Apache è precipitato nelle acque dello Stretto di Hormuz, in circostanze ancora da chiarire, gli Stati Uniti hanno sferrato durissimi attacchi contro l’Iran. A ordinare i raid è stato il presidente degli Usa Donald Trump che, mentre sono ancora in corso gli accertamenti e con la CNN che non esclude un incidente in volo tra l’Apache e un drone Shahed, piuttosto che un abbattimento intenzionale da parte del velivolo senza pilota iraniano, ha subito voluto mostrare i muscoli ordinando una “risposta molto potente” contro il regime degli ayatollah. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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US Apache Helicopter Crashes Near Strait Of Hormuz, Trump Says Crew Members Are Safe |

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