Iran Cnn | Incontro Trump-generali si valuta di riprendere attacchi Teheran | Se lo fa arricchiamo l’uranio al 90% Bombardiere Usa in Medio Oriente

Secondo quanto riportato dalla Cnn, ci sarebbe stato un incontro tra l'ex presidente degli Stati Uniti e i generali militari, durante il quale si discuterà della possibilità di riprendere gli attacchi militari. In risposta, le autorità iraniane hanno dichiarato che, se gli attacchi dovessero effettivamente riprendere, aumenteranno l’arricchimento dell’uranio fino al 90 per cento. Nel frattempo, sono stati segnalati movimenti di bombardieri statunitensi nella regione del Medio Oriente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ebrahim Rezaei, portavoce della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera, minaccia affermando che l’Iran potrebbe arricchire l’uranio fino al 90% di purezza se il paese subisse un altro attacco. “Una delle opzioni a disposizione dell’Iran in caso di un altro attacco potrebbe essere l’arricchimento dell’uranio al 90%. Ne discuteremo in parlamento”, ha scritto Rezaei su X. Mentre le centrali nucleari utilizzano uranio arricchito al 3-5%, le armi nucleari richiedono in genere un arricchimento del 90%. Il Comando centrale Usa Centcom mostra su X il bombardiere strategico B-1B Lancer dell’aeronautica degli Stati Uniti “che sorvola il Medio Oriente durante una missione di addestramento il 9 maggio”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iran, Cnn: “Incontro Trump-generali, si valuta di riprendere attacchi”. Teheran: “Se lo fa arricchiamo l’uranio al 90%”. Bombardiere Usa in Medio Oriente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Iran, Trump valuta l'ipotesi di un attacco limitato. Ce ne parla dagli Usa Federico Leoni Notizie correlate Medio Oriente, Cnn: "L'Iran dovrebbe rispondere oggi alla proposta Usa". Telefonata Trump-Netanyahu Secondo i media Usa, oggi l'Iran risponderà alla bozza d'intesa americana: 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati... Leggi anche: Medio Oriente, Trump: "L'Iran è al collasso con Hormuz chiuso". Teheran: "Usa tolgano il blocco e negozieremo" Argomenti più discussi: Medio Oriente, 'incontro Trump-generali, si valuta di riprendere gli attacchi contro l'Iran' - LIVEBLOG; Wsj: Gli Emirati hanno condotto attacchi segreti contro l’Iran. Per Trump il cessate il fuoco è debolissimo; Nuovo accordo di pace Iran-Stati Uniti, la Cnn: La risposta di Teheran attesa per oggi. Rubio in Vaticano; Medio Oriente, la Cia: 'L'Iran può resistere 3-4 mesi al blocco navale degli Usa'. Telefonata Trump-Netanyahu - LIVEBLOG. Nuovo piano di pace di Trump, Cnn: L'Iran dovrebbe rispondere oggi - La diretta x.com Trump ad Axios: Non mi piace la risposta dell'Iran al piano degli USA per porre fine alla guerra reddit Trump a Pechino da Xi Jinping, i nodi dell’incontro: dall’Iran ai daziNove anni dopo la sfarzosa visita in Cina nel suo primo mandato da presidente degli Stati Uniti, Donald Trump tornerà a Pechino dal 13 al 15 maggio. Con le tensioni sui dazi, Taiwan e la rivalità tecn ... tg24.sky.it