Usa-Russia l' incontro tra Rubio e Lavrov nelle Filippine

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov durante la riunione dei ministri degli Esteri dell’ASEAN a Manila. L’incontro si è svolto nelle Filippine, senza ulteriori dettagli sui temi trattati. Nessuna dichiarazione pubblica è stata rilasciata al termine dell’incontro.

(LaPresse) Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato nelle Filippine il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, a margine della riunione dei ministri degli Esteri dell’ASEAN a Manila. Il colloquio, durato circa 30 minuti, si inserisce nei tentativi degli Stati Uniti di rilanciare la mediazione per porre fine alla guerra in Ucraina. Al termine dell’incontro, Lavrov ha evitato di rispondere alle domande dei giornalisti su un possibile proseguimento dei negoziati di pace, sull’ipotesi di un cessate il fuoco e sulle accuse secondo cui la Russia starebbe aiutando l’Iran a colpire le truppe statunitensi. A quest’ultima domanda ha replicato soltanto con una battuta rivolta a un giornalista: « Bella acconciatura ». 🔗 Leggi su Lapresse.it

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RUBIO LAVROV MEETING

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