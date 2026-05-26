Il ministro degli Esteri russo ha chiesto a un senatore statunitense di evacuare i cittadini americani a Kiev per motivi di sicurezza. La richiesta è stata rivolta in modo diretto e pubblico. Non sono stati forniti dettagli su eventuali minacce specifiche o motivazioni precise. La comunicazione si inserisce in un contesto di tensione tra le due nazioni, senza indicazioni su come questa richiesta possa influenzare le relazioni diplomatiche.

? Domande chiave Perché Mosca ha deciso di avvertire direttamente Marco Rubio?. Come influirà l'evacuazione sulla credibilità diplomatica degli Stati Uniti?. Quali clausole degli accordi di Anchorage hanno scatenato la protesta russa?. Chi dovrà decidere se il personale americano è in pericolo?.? In Breve Mosca cita violazione accordi di Anchorage dell'agosto 2025 per giustificare l'allerta.. Attacchi russi colpiscono centri decisionali e infrastrutture militari situate a Kiev.. Lavrov accusa il governo ucraino di attacchi terroristici contro popolazioni russe.. La telefonata segue l'intensificazione delle operazioni militari russa avvenuta ieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavrov a Rubio: «Evacuate i cittadini USA a Kiev» per sicurezza

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