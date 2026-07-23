Usa Mamdani | New York non ha potere di arrestare Netanyahu ma governo sì

Il sindaco di New York ha dichiarato che la città non può arrestare Netanyahu, in quanto non ha l’autorità legale. Ha aggiunto che, invece, il governo federale potrebbe intervenire. Mamdani ha ribadito questa differenza di competenze, sottolineando come la decisione di arrestare un leader straniero spetti al livello nazionale. La richiesta di intervento al governo centrale è stata presentata pubblicamente.

(LaPresse) Il sindaco di New York Zohran Mamdani ha ribadito che la città non avrebbe l’autorità per eseguire un mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale nei confronti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ma ha chiesto al governo federale statunitense di intervenire. Parlando ai giornalisti, Mamdani ha fatto riferimento al mandato emesso dalla CPI nel 2024 per presunti crimini di guerra e crimini contro l’umanità, definendo Netanyahu un «criminale di guerra» e affermando che il premier israeliano non sarebbe il benvenuto a New York. Il sindaco ha spiegato che la sua posizione riguarda in generale il rispetto dei mandati della Corte penale internazionale, non soltanto il caso di Netanyahu, e ha chiesto agli Stati Uniti di aderire alla CPI e di applicarne le decisioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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NYC Mayor Zohran Mamdani Calls on U.S. Government to Arrest Benjamin Netanyahu | DWS News | AC1Z

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