Danni ingenti per il maltempo | Strage di pannelli fotovoltaici

Il maltempo ha provocato ingenti danni ai pannelli fotovoltaici in vari quartieri di Pieve Emanuele. Le squadre stanno effettuando sopralluoghi su edifici pubblici e privati per valutare i danni. La conta dei pannelli distrutti o danneggiati continua, con molte installazioni compromesse dalla forte pioggia e dal vento. Nessuna informazione sulle eventuali cause o responsabilità. La situazione resta sotto osservazione, mentre si attende una stima ufficiale dei danni complessivi.

Prosegue la conta dei danni causati dal violento maltempo che nei giorni scorsi ha colpito il territorio. In diversi quartieri di Pieve Emanuele si stanno effettuando sopralluoghi per verificare l’entità dei danni riportati da edifici pubblici e privati. Tra le situazioni più critiche c’è quella di via dei Pini, dove il forte vento ha divelto alcuni pannelli fotovoltaici recentemente installati sui tetti. I danni hanno interessato anche i controsoffitti dei porticati, con numerosi pannelli che sono stati strappati e distrutti. Nella giornata di ieri gli inquilini di alcune palazzine, tra cui quelle al civico 4, hanno effettuato verifiche sui tetti riscontrando la presenza di numerosi pannelli danneggiati o completamente distrutti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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