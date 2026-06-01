Fortunale nel Conselvano e nella Bassa | alberi abbattuti e danni ingenti

Un forte temporale si è abbattuto nel Conselvano e nella Bassa, causando danni significativi. Alberi sono caduti e alcune strutture hanno subito danni ingenti. La perturbazione si è verificata intorno alle 16,30, come previsto dalle previsioni meteo. Non sono stati segnalati feriti, ma molte strade sono state interrotte dalla presenza di rami e tronchi. La zona si trova ancora in attesa di interventi di rimozione e ripristino.

Le previsioni meteo avevano previsto maltempo per il pomeriggio odierno anche in provincia di Padova e puntuale attorno alle 16,30 sull'area del Conselvano e della Bassa si è scatenato un fortunale che ha causato disagi e danni. Le zone più colpite dal vento, condito di pioggia battente a tratti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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