Scimmia di me**a ti sgozzo halal minacce di morte e offese razziste sotto ai post della Lega su Kaabour | il consigliere Pd di Genova denuncia gli hater

Da ilfattoquotidiano.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la condivisione di un intervento del 30 giugno, il consigliere comunale del Pd a Genova ha ricevuto minacce di morte, insulti razzisti e commenti violenti sui social. Tra i messaggi, si leggono frasi come “scimmia di me**a”, “ti sgozzo halal” e “va pestato a sangue”. Le comunicazioni sono state pubblicate sulle pagine social della Lega e da alcuni suoi esponenti.

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Un musulmano da eliminare”, “va pestato a sangue”, “ ti sgozzo halal “. Sono alcuni dei messaggi ricevuti da Simohamed Kaabour, consigliere comunale Pd delegato alle relazioni internazionali a Genova, dopo che un suo intervento del 30 giugno è stato rilanciato dalle pagine social della Lega e da alcuni suoi esponenti. Kaabour e i suoi avvocati annunciano querele e cause civili contro gli autori dei contenuti più gravi: diverse centinaia di persone già identificate con nome e cognome. I legali del consigliere eletto tra le fila del Pd hanno contato oltre 20.000 comment i sotto i post leghisti, “quasi tutti insulti”, oltre a minacce inviate in privato e ricondivisioni su altre pagine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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