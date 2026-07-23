UniCredit firma il miglior semestre di sempre | utile a 6,3 miliardi

UniCredit ha registrato il miglior primo semestre di sempre, con un utile netto di 6,37 miliardi di euro, in aumento del 3% rispetto all’anno precedente. La banca ha raggiunto questo risultato nel periodo gennaio-giugno 2026, segnando il massimo storico per i primi sei mesi dell’anno.

Roma, 23 luglio 2026 – UniCredit non era mai arrivata così in alto nei primi sei mesi dell’anno. La banca chiude il primo semestre del 2026 con il miglior risultato della sua storia e un utile netto pari a 6,37 miliardi di euro, in crescita del 3% rispetto allo stesso periodo del 2025. L’incremento raggiunge il 24% considerando il dato rettificato. Nel solo secondo trimestre l’utile netto si è attestato a 2,9 miliardi, salendo a 3,1 miliardi al netto della posta straordinaria registrata nei proventi da negoziazione e collegata alla partecipazione in Commerzbank. La redditività sul capitale tangibile, misurata attraverso il RoTE, ha raggiunto il 23,7%. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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