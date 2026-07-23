È stato annunciato che la Zona economica speciale (Zes) potrebbe essere ampliata nel Centro Nord, con proposte di estensione a nuove aree. In precedenza, si è discusso dell’allargamento della Zes a Umbria e Marche. Il dibattito riguarda le possibilità di espansione di questa iniziativa, considerata un elemento chiave per aumentare la competitività. Al momento, non sono stati comunicati dettagli su tempi o modalità di eventuali ampliamenti.

Patuelli* Prima l’allargamento della Zes a Umbria e Marche, ora l’intenso dibattitto sulle possibilità di ulteriore ampliamento della Zes ad altre zone d’Italia, evidenziano il successo di questa importante iniziativa. La ‘Zes’, Zona economica speciale, è un’area geografica delimitata nel territorio di uno Stato dell’Unione Europea, nella quale le imprese, già esistenti o nascenti, possono ottenere speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo, innanzitutto con semplificazioni amministrative, con crediti d’imposta su investimenti e con sgravi contributivi per le nuove assunzioni di lavoratrici e lavoratori a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una Zes senza confini: "Sostiene la competitività: va allargata nel Centro Nord"

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