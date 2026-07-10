Le imprese del Centro-Nord richiedono interventi di semplificazione delle zone economiche speciali (ZES), senza l’assegnazione di nuovi incentivi. Questa proposta è stata sostenuta da un portavoce di settore, che ha sottolineato l’urgenza di procedure più snelle per favorire lo sviluppo economico. La richiesta riguarda principalmente l’abbattimento di ostacoli burocratici e la semplificazione delle normative, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa delle aziende nella regione.

«Le imprese del Centro-Nord hanno bisogno di semplificazioni come priorità. Per questo condivido e rilancio la richiesta avanzata dal portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele Nevi: il Governo porti al più presto in Consiglio dei Ministri l'estensione delle semplificazioni previste dalle Zone economiche speciali anche ai territori che oggi ne sono esclusi». Lo dichiara Maurizio Casasco, responsabile Economia di Forza Italia. «In questa prima fase – spiega Casasco – non chiediamo nuovi incentivi né maggiori risorse pubbliche. È sufficiente estendere immediatamente le semplificazioni amministrative e autorizzative previste dal modello ZES attuato dal Centrodestra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Imprese, Casasco (fi): subito le semplificazioni zes al centro-nord senza nuovi incentivi

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