Il governo ha annunciato l'estensione delle semplificazioni della Zona Economica Speciale (ZES) anche per il Centro-Nord. La misura mira a facilitare le attività economiche e attrarre investimenti nella regione. La ZES, già attiva in alcune aree del Sud, è stata introdotta come strumento per stimolare la crescita economica e migliorare le performance del PIL. La decisione segue vari interventi adottati dal governo per sostenere l'economia nazionale.

"Questo Governo ha adottato provvedimenti estremamente importanti per l'economia del Paese e per la crescita del PIL. Tra questi c'è la ZES, che si è dimostrata un investimento importante, capace di generare risultati significativi. Per questo Forza Italia chiede l'immediata estensione alle aree del Centro-Nord non degli incentivi economici, ma del modello di semplificazione amministrativa e autorizzativa della ZES. È questo il vero incentivo che possiamo dare alle aree industriali del Nord.". Lo ha dichiarato Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile economico del partito, nel corso del Question Time alla Camera con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Casasco (FI): "Subito le semplificazioni della ZES anche per il Centro-Nord"

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