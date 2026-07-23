Una singola dose di rapamicina riduce i sintomi dell' autismo

Una singola dose di rapamicina ha ridotto le alterazioni cerebrali e comportamentali legate all'autismo in topi adulti esposti a infiammazione materna durante lo sviluppo fetale. Gli effetti sono stati osservati circa due ore dopo l'amministrazione. La ricerca si concentra sugli effetti immediati del farmaco su modelli animali. Non sono stati riportati altri dettagli sulla durata dell’effetto o su possibili applicazioni cliniche.

AGI - Una singola dose di rapamicina ha ridotto nell'arco di circa due ore alterazioni cerebrali e comportamentali simili a quelle associate all' autismo in topi adulti esposti durante lo sviluppo fetale a infiammazione materna. Lo dimostrano Janel Le Belle, Harley Kornblum, Neil Harris e colleghi dell'University of California, Los Angeles (UCLA), in uno studio pubblicato su Nature Communications. I risultati indicano che alcune alterazioni funzionali del cervello potrebbero rimanere modificabili anche in età adulta, pur senza correggere le anomalie strutturali sviluppatesi nelle prime fasi della vita. Lo studio. Numerosi studi hanno... 🔗 Leggi su Agi.it

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