Cesare Battisti chiede permessi premio e una cella singola
Un detenuto ha presentato una richiesta formale per ottenere permessi premio e l’assegnazione di una cella singola. La richiesta si basa sulla necessità di avere uno spazio personale per esercitare alcune attività, poiché attualmente condivide la cella con un altro detenuto. La richiesta è stata notificata alle autorità competenti, che dovranno esaminarla e decidere se concedere le agevolazioni richieste.
di Francesco Curridori – Cesare Battisti vuole vedere suo figlio. L’ex membro dei Proletari armati per il comunismo (Pac), arrestato in Bolivia nel 2019 e detenuto nel carcere di Massa Carrara dal 2023, in una lettera inviata al quotidiano La Nazione, denuncia la negazione dei permessi premio e della semilibertà. E lo fa, quasi come segno di sfida, proprio il 9 maggio, giorno dedicato alle vittime del terrorismo. “Mi trovo a scontare la condanna all’ergastolo in un carcere di media sicurezza, ossia da detenuto comune poiché non mi è applicabile l’articolo 41bis, il famigerato ostativo, né altre misure restrittive determinate dall’autorità...🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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