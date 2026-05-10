Cesare Battisti chiede permessi premio e una cella singola

Un detenuto ha presentato una richiesta formale per ottenere permessi premio e l’assegnazione di una cella singola. La richiesta si basa sulla necessità di avere uno spazio personale per esercitare alcune attività, poiché attualmente condivide la cella con un altro detenuto. La richiesta è stata notificata alle autorità competenti, che dovranno esaminarla e decidere se concedere le agevolazioni richieste.

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