L’ottimo inizio di Maurizio Sarri | buon senso rispetto dei principi dell’Atalanta e finalmente una dose di normalità
L’allenatore ha iniziato con un atteggiamento equilibrato, rispettando le linee guida della società e mostrando un approccio più sobrio rispetto al passato. Le dichiarazioni pubbliche sono state misurate, senza toni eccessivi o provocatori. Questa scelta si distingue da anni di interventi spesso sopra le righe, caratterizzati da un linguaggio diretto e a volte aggressivo. La nuova fase sembra segnare una svolta verso un modo di comunicare più pacato e conforme alle aspettative del club.
S iamo stati abituati, per tanti anni, a parole sopra le righe. A volte anche troppo, con una forma di aggressività troppo spesso scambiata per schiettezza. Poi è stata la volta dell’estrema sintesi, con il mantra «squadra giocato bene» adatto a ogni circostanza, bella o brutta. E infine, abbiamo avuto parole sempre in discesa, capaci di lisciare il pelo pure a un porcospino. Finalmente, ci sia permesso di dirlo, sentiamo parole normali. La prima sensazione, ascoltando la presentazione di Maurizio Sarri, è questa: non un «guru», non un vip, uno che a Instagram preferisce un caro vecchio libro di carta. Uno che incontri la mattina sul pianerottolo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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