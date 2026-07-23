Il canile municipale di Empoli non va in vacanza. Mentre i volontari si alternano tra ferie e turni per garantire assistenza quotidiana ai circa sessanta cani ospitati nella struttura di via del Castelluccio dei Falaschi, l’associazione Arca ha già messo in calendario due appuntamenti aperti alla cittadinanza. Il primo è in programma giovedì 27 agosto, con un aperitivo speciale che unirà solidarietà e convivialità. "Lucine, birrette e dj set" saranno gli ingredienti della serata, organizzata per inaugurare la nuova casetta in legno realizzata grazie a una raccolta fondi online che ha permesso di mettere insieme circa 2.500 euro. "Abbiamo conservato i nomi di tutti coloro che hanno contribuito – spiegano dal canile –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una serata per inaugurare la nuova casetta e l’open day a settembre

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