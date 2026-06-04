Domani, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, si svolge l’Open Day del Summer Camp 2026 al Gabbiano Beach. I visitatori potranno conoscere le attività previste e partecipare a brevi dimostrazioni. L’evento è aperto al pubblico e non richiede prenotazione. La giornata si svolge in due fasce orarie, mattina e pomeriggio, presso la struttura sulla spiaggia.

MANFREDONIA - Il prossimo 5 Giugno dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 presso il Gabbiano Beach di Siponto si svolgerà l'ultimo l'OPEN Day del Summer Camp organizzato dalla SSD Polisportiva Manfredi in collaborazione con il Gabbiano Beach che quest'anno giunge alla undicesima edizione del Summer Camp. Dall' 8 giugno al 21 agosto, presso il Gabbiano Beach, partirà il Summer Camp, per bambinie e ragazzie dai 4 ai 12 anni. I partecipanti avranno a disposizione ampi spazi per le attività ludico-sportive, aree ombreggiate per la pausa merenda e per i vari laboratori creativi che si svolgeranno. Il campus multisport realizzato da animatori sportivi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Open Day del Summer Camp 2026 presso il Gabbiano Beach, domani l’open day per scoprire le attività

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7-Day Bharatiya Bhasha Summer Camp 2026 | Complete Activities Plan Day 1 to Day 7

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