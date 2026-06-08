La nuova vita dei Portici piazza Orsi Mangelli diventa Fabbrica di Comunità | un open day con sport e sociale

Martedì 9 giugno, piazza Orsi Mangelli, nel cuore dei Portici, ospiterà un open day dalle 16 alle 20, che segna l’inizio delle attività estive del progetto “Orsi”. L’evento trasformerà l’area in una “Fabbrica di Comunità” con iniziative sportive e sociali, aperte a tutta la cittadinanza. La giornata mira a coinvolgere i residenti e promuovere l’utilizzo dell’area come spazio condiviso per attività di aggregazione.

Piazza Orsi Mangelli, nel cuore de “I Portici”, si prepara a diventare una “Fabbrica di Comunità”. Martedì 9 giugno, a partire dalle 16 fino alle 20, l’area ospiterà un open day aperto alla cittadinanza che inaugurerà il calendario delle attività estive promosse nell’ambito del progetto “Orsi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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