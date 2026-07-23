Una nuova mobilità allo studio La città diventa un ’laboratorio’

Cesano è stata selezionata come area pilota per un progetto di mobilità sostenibile nell'ambito di un laboratorio a cielo aperto. La città sarà coinvolta in studi e sperimentazioni di nuove soluzioni di trasporto, con l’obiettivo di promuovere modalità più sostenibili. La scelta fa parte di un’iniziativa più ampia rivolta all’area metropolitana. I dettagli sui metodi e le tempistiche non sono ancora stati comunicati.

Cesano diventa un “laboratorio a cielo aperto” per la mobilità sostenibile dell’area metropolitana. La città è stata infatti scelta come caso studio per l’iniziativa “Spostarsi fra territorio e città: una nuova relazione”, promossa dal Politecnico di Milano nell’ambito del programma PiA (Passion in Action), in collaborazione con Automobile Club Milano, il Comune di Cesano, la Provincia di Monza e Brianza e l’associazione Architetti per Milano. Nella Sala Convegni di Aci Milano in corso Venezia, è stato dato il via al lavoro di 25 studenti universitari. I giovani avranno il compito di ideare e progettare soluzioni innovative, sostenibili e intermodali per ripensare il fenomeno del pendolarismo e decongestionare il traffico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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