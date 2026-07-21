Cesano Maderno, con circa 40.000 spostamenti quotidiani tra le due stazioni, è stato scelto come caso di studio per analizzare la mobilità dei pendolari. La città, situata tra l’area metropolitana e la Brianza, viene osservata per valutare soluzioni volte a migliorare l’efficienza e la sostenibilità dei trasporti. L’obiettivo è identificare strategie per ottimizzare gli spostamenti quotidiani nella zona.

Cesano Maderno (Monza e Brianza), 21 luglio 2026 – Un comune brianzolo sotto la lente per studiare la mobilità dei pendolari. A diventare un caso di studio è Cesano Maderno, snodo fra l'area metropolitana e la Brianza con due stazioni e 40mila spostamenti al giorno. La città è al centro dell’iniziativa “Spostarsi fra territorio e città: una nuova relazione”, che rientra in Passion for Action, le attività didattiche a partecipazione libera del Politecnico di Milano. Come ha sintetizzato il sindaco Giampiero Bocca con questo progetto Cesano diventerà di fatto un "laboratorio di idee". Gli obiettivi. Sono 25 gli studenti del Politecnico chiamati a pensare e progettare soluzioni innovative per una mobilità che sia realmente efficiente, sostenibile e intermodale misurandosi con il caso concreto di Cesano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Soluzioni per una mobilità efficiente e sostenibile: Cesano Maderno diventa un caso di studio

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