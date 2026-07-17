Dalla fermata Teb di Pradalunga a Selvino | allo studio una nuova funivia per l’altopiano integrata con la tranvia
È in fase di studio la realizzazione di una funivia che collegherà la fermata Teb di Pradalunga con Selvino, integrandosi con la linea tranviaria esistente. La proposta prevede un collegamento diretto tra l’altopiano e la rete tranviaria, eliminando le distanze attuali. La nuova infrastruttura mira a migliorare l’accessibilità e la mobilità tra le due località, con un percorso che attraverserà il territorio montano. Le autorità stanno valutando le modalità di realizzazione e i dettagli tecnici del progetto.
Una nuova funivia per collegare direttamente l’altopiano di Selvino con la rete tranviaria, superando l’attuale gap e dando vita a un sistema di trasporto maggiormente integrato a beneficio della Valle Seriana: questa l’idea che sta alla base del protocollo d’intesa che verrà firmato nei prossimi giorni tra la Comunità Montana Valle Seriana, il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e dei fiumi Brembo e Serio, il comune di Selvino, la società Amias Servizi e Teb, passaggio necessario per poi arrivare agli approfondimenti preliminari finalizzati allo studio di fattibilità tecnico-economico. Uno scenario di collegamento che... 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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Dalla fermata Teb di Pradalunga a Selvino: allo studio una nuova funivia per l’altopiano integrata con la tranviaProtocollo di intesa per avviare gli approfondimenti preliminari finalizzati allo studio di fattibilità per la sostituzione dell'attuale impianto a fune Albino-Selvino con uno nuovo che darebbe vita a ... bergamonews.it