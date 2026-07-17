Dalla fermata Teb di Pradalunga a Selvino | allo studio una nuova funivia per l’altopiano integrata con la tranvia

Notizia in breve

È in fase di studio la realizzazione di una funivia che collegherà la fermata Teb di Pradalunga con Selvino, integrandosi con la linea tranviaria esistente. La proposta prevede un collegamento diretto tra l’altopiano e la rete tranviaria, eliminando le distanze attuali. La nuova infrastruttura mira a migliorare l’accessibilità e la mobilità tra le due località, con un percorso che attraverserà il territorio montano. Le autorità stanno valutando le modalità di realizzazione e i dettagli tecnici del progetto.