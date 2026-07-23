La 29ª Misinto Bierfest ha registrato oltre 55.000 presenze, superando ogni precedente. L’evento si è svolto nel fine settimana e ha attirato un numero record di partecipanti, rendendosi uno degli appuntamenti estivi più frequentati del Nord Italia. Le strade e le piazze del paese sono state animate da visitatori provenienti da diverse regioni, tutti attratti dall’offerta di birre e musica dal vivo. La festa si è conclusa ieri sera, dopo tre giorni di attività e intrattenimento.

Si è conclusa con un nuovo record di presenza la 29esima edizione della Misinto Bierfest: l’evento si è confermato come uno degli appuntamenti estivi più partecipati del Nord Italia. Undici serate all’insegna della musica, della tradizione bavarese e della solidarietà hanno animato il Villaggio della Birra di via Marconi, grazie al fondamentale lavoro degli oltre 70 volontari di Gam E20. Il successo dell’edizione 2026, che ha registrato oltre 55mila presenze, è stato accompagnato da un completo ripensamento degli spazi, una scelta organizzativa molto apprezzata dal pubblico. Lo spostamento del palco principale all’esterno, la creazione di una nuova area per concerti e ballo, l’ampliamento della beach area fino a 600 metri quadrati e una migliore distribuzione complessiva hanno reso la manifestazione più dinamica, accogliente e fruibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una Misinto Bierfest da record. Superata quota 55mila presenze

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