È iniziato ieri il secondo fine settimana della Misinto Bierfest 2026, con nuove serate di musica e spettacolo sotto il maxi-tendone in stile bavarese. La manifestazione, che proseguirà fino a domenica 12 luglio, segue un avvio spettacolare giovedì 2 luglio. Le attività continueranno poi dal 16 al 18 luglio con il gran finale. La festa si svolge nel rispetto di un’atmosfera inclusiva, dove tutti sono invitati a partecipare.

È iniziato ieri il secondo week-end di appuntamenti della Misinto Bierfest 2026. Dopo l’avvio spettacolare di giovedì 2 luglio, da ieri fino a domenica 12 nuove serate di musica e spettacolo sotto il maxi-tendone della kermesse in perfetto stile bavarese, prima del gran finale da giovedì 16 a sabato 18 luglio. Questo in particolare è il fine settimana con la Giornata della famiglia, in programma domenica 12 a pranzo, quando arriverà anche la ministra Alessandra Locatelli. Un appuntamento dedicato all’ inclusione, alla condivisione e alla comunità, alla quale sono invitati i frequentatori dei Centri disabili del territorio con educatori, accompagnatori e famigliari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Misinto Bierfest e inclusione. Sotto il tendone ci stanno tutti

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