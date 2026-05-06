Il campionato della Robur si è appena concluso e, tra le statistiche di fine stagione, spicca il record di presenze di uno dei giocatori. Questo calciatore ha totalizzato 33 apparizioni, facendo meglio di tutti gli altri compagni di squadra, anche se nell’ultima partita è rimasto in tribuna a causa di una diffida. Durante la stagione ha segnato anche tre gol, distinguendosi per continuità e presenza sul campo.

Si è concluso il campionato della Robur e in termini di presenze stagionali la classifica interna ha visto trionfare Conti che nonostante domenica fosse in tribuna (era diffidato) ha staccato tutti i compagni con le sue 33 apparizioni (3 gol). Alle sue spalle a 32 ci sono Ciofi (autore di 6 gol, che contro il Trestina era squalificato), Zanoni, e Lipari (12 reti). A 30 c’è un quartetto composto da Barbera (1 gol), Vlahovic, Noccioli (2 reti) e capitan Somma (1 rete) mentre a 28 è salito Nardi con la gara di domenica. Per il numero 10 sono 4 le segnature in totale in maglia bianconera quest’anno. Con 27 presenze c’è il duo composto dal portiere Michielan e dall’esterno Vari (decisivo nell’ultimo turno con l’assist a Giannetti per il 4-4).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le statistiche. Presenze in campo. Conti da record. E’ l’unico a quota 33

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