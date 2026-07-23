Un uomo si presenta al centro della scena politica, annunciando la sua intenzione di sfidare il bipolarismo. Carlo Calenda ha dichiarato che alle prossime elezioni politiche il suo partito, Azione, correrà come forza di centro, distanziandosi dalle alleanze tra i principali schieramenti, guidati da leader di destra e di sinistra. La decisione segna un cambio di strategia elettorale e un tentativo di individuare un’area politica indipendente.

C’è vita oltre il bipolarismo? Carlo Calenda scommette di sì, annunciando ufficialmente che alle prossime Politiche Azione correrà come forza di centro, uscendo dalle «accozzaglie» guidate rispettivamente da Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Del progetto fa parte anche la leader del neo Spazio Pubblico, Pina Picierno, con cui il leader di Azione ha ‘debuttato’ a Caserta martedì sera per presentare «l’alternativa riformatrice ed europeista». E per giustificare la rottura definitiva col centrosinistra, l’ex ministro profetizza che il vero leader del campo largo sarà alla fine Giuseppe Conte, dal quale notoriamente si sente lontano anni luce. Cordialmente ricambiato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Un uomo solo al centro: così Calenda prova a sfidare il «bipopulismo»

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Calenda senza filtri: ‘Azione starà al centro, punto. Pronti a spezzare il bipopulismo’Carlo Calenda ha dichiarato che il suo partito, Azione, rimarrà al centro della scena politica, sottolineando la volontà di superare il bipartitismo.

Asse Calenda-Picierno: «No al bipopulismo, noi la vera alternativa»Carlo Calenda ha dichiarato che il suo movimento si oppone al bipopulismo, definendosi invece come vera alternativa politica.

Temi più discussi: Azione ’sfiducia’ il sindaco: Adesso deve dimettersi. Da Calenda affondo senza sconti; Caso Ercolano, Calenda attacca Schlein: Come un opossum, si finge morta; La destra manganella Lepore; Bologna a ferro e fuoco, ma la sinistra coccola i violenti.

Un uomo solo al centro: così Calenda prova a sfidare il bipopulismoIl leader di Azione alle Politiche correrà in solitaria o quasi. Nelle città, invece, sceglierà di volta in volta il candidato. Una politica dei due forni che sarà difficile da far digerire ai suoi. lettera43.it

È online la petizione per richiedere ai partiti di indicare nei programmi elettorali non solo le misure proposte, ma anche quanto costeranno e come verranno finanziate, incluso un eventuale ricorso al deficit. Per aderire FIRMA QUI: x.com

Solo io trovo molto triste il fatto che le lauree umanistiche sotto il Capitalismo siano carta straccia? reddit

Roma, Carlo Calenda sindaco? Un uomo da solo non va da nessun parteRoma vista da Milano è una città triste; vista da lontano è la Capitale dell’amarezza. Roma è decadente dove la gente ha purtroppo smesso di arrabbiarsi. Ormai i romani sono rassegnati e attaccati in ... affaritaliani.it