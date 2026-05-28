Carlo Calenda ha dichiarato che il suo partito, Azione, rimarrà al centro della scena politica, sottolineando la volontà di superare il bipartitismo. Ha criticato sia la destra al governo che la sinistra nelle elezioni comunali, affermando che le decisioni devono essere basate sulla competenza dei territori. La posizione del leader si inserisce in un contesto di confronto tra diverse forze politiche in vista delle elezioni amministrative.

Diretto e senza filtri il leader di Azione,Carlo Calenda, ai microfoni delCorriere della Sera. Ricorrente nel corso di tutta l’intervista un’affermazione perentoria: “Noi di Azione andremo al centro, punto“. Il senatore ha tracciato una lucida scansione della situazione politica in Italia, partendo dal tema delleelezioni Comunali, da lui liquidate come un “voto irrilevante per le Politiche del prossimo anno“. La scelta del Pd di candidare Martella è stata dunque giudicata “un errore” da Calenda e a non aiutare la causa del centrosinistra, secondo il leader di Azione, sono stati anche i temi dellamoschea, deicittadini del Bangladeshe dellasicurezza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Calenda senza filtri: ‘Azione starà al centro, punto. Pronti a spezzare il bipopulismo’

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