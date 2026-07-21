Carlo Calenda ha dichiarato che il suo movimento si oppone al bipopulismo, definendosi invece come vera alternativa politica. Accanto a lui, Pina Picierno, ex esponente del Partito Democratico e ora leader di un nuovo gruppo chiamato Spazio Pubblico, ha sottolineato la volontà di distinguersi dal bipolarismo tradizionale. La discussione si concentra sulla contrapposizione tra le diverse formazioni politiche e le loro rispettive proposte per il futuro.

CASERTA Altro che bipolarismo. «Noi combattiamo il bipopulismo», sferza subito Carlo Calenda, leader di Azione che se la prende con tutti. Accanto Pina Picierno, vice presidente del Parlamento Ue uscita dai dem poco più di un mese fa per battezzare una nuova creatura politica: Spazio Pubblico. Assieme, ci risiamo, il disegno di costruire, in vista delle prossime politiche, un centro alternativo al bipolarismo. Con chi? «Si può fare con tutti quelli che ci stanno: +Europa, Liberaldemocratici, Fondazione Einaudi, europeisti e Radicali. Tutti quelli che pensano che oggi ci voglia qualcosa che abbia la bussola centrata sull'Europa», chiosa sicuro di sé Calenda. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Asse Calenda-Picierno: «No al bipopulismo, noi la vera alternativa»

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