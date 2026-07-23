Un Tesla Cybertruck è stato trovato diviso in due parti a Silver Spring, nel Maryland. Il veicolo si trovava sulla strada quando, per cause ancora da chiarire, si è verificato un incidente a catena. La sezione anteriore e quella posteriore del camion sono rimaste separate, con pezzi sparsi sulla carreggiata. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non sono state segnalate vittime.

Un pauroso incidente a catena avvenuto a Silver Spring, nel Maryland, ha visto protagonista un Tesla Cybertruck letteralmente tranciato in due parti. La dinamica è stata innescata da un camion per i traslochi che, dopo aver perso il controllo lungo la Columbia Pike, si è abbattuto ad alta velocità su una fila di veicoli travolgendo almeno dieci auto.Tutti in salvoL'urto obliquo ad altissima energia scaricato sul pickup elettrico ha causato la netta separazione tra la cabina di guida e il cassone posteriore, lasciando penzolare sull'asfalto i cavi arancioni dell'impianto ad alta tensione. Nonostante la gravità visiva dei danni... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Un Tesla Cybertruck diviso a metà

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tesla Cybertruck vs Challenger SRT

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Affonda nel lago col Tesla Cybertruck: credeva che fosse anfibio

Anziani, indigenti e stranieri. San Siro, quartiere diviso a metà dove la convivenza è difficileSan Siro è un quartiere che si presenta come una zona complessa dal punto di vista sociale, con una popolazione residente di circa 26.

Temi più discussi: Un Tesla Cybertruck diviso a metà; Tesla Cybertruck si spezza in due. Ma non prende fuoco.; Cybertruck distrutto in un maxi incidente: il pickup Tesla si divide in due.

Cybertruck distrutto in un maxi incidente: il pickup Tesla si divide in dueUn Tesla Cybertruck è stato spezzato in due dopo un violento incidente nel Maryland. Dieci persone sono finite in ospedale, ma nessuna è in pericolo di vita ... msn.com

Tesla Cybertruck si spezza in due. Ma non prende fuocoMaxitamponamento negli USA: un camion travolge 10 auto e spezza a metà un Tesla Cybertruck. Nessun incendio e feriti lievi: le immagini dell'incidente ... motorbox.com