Viste le dimensioni mastodontiche, il peso, il prezzo e, soprattutto, i tanti limiti tecnici del mezzo ormai noti a tutti, per comprare un pickup elettrico Tesla Cybertruck bisogna essere davvero fan del marchio e, soprattutto, del suo Ceo Elon Musk. Ed essere fan, a volte, porta le persone a fare delle enormi stupidaggini come nel caso del proprietario di uno di questi veicoli che, in Texas, ha deciso di testare la cosiddetta "Water Mode" all'interno del Grapevine Lake, un lago artificiale usato come riserva idrica. L'esperimento, manco a dirlo, è andato malissimo. A dare la notizia dell'episodio è stata la Polizia di Grapevine, che è dovuto intervenire dopo la segnalazione di un Cybertruck bloccato in acqua nel lago, a pochi metri dalla riva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Affonda nel lago col Tesla Cybertruck: credeva che fosse anfibio

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