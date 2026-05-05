San Siro è un quartiere che si presenta come una zona complessa dal punto di vista sociale, con una popolazione residente di circa 26.000 abitanti. La comunità comprende anziani, persone in difficoltà economica e stranieri, creando un mix di esigenze diverse. La convivenza tra queste diverse realtà si rivela difficile, portando a tensioni e problematiche che coinvolgono vari aspetti della quotidianità nel quartiere.

San Siro, come noto, è un quartiere particolarmente «fragile». Lo dicono (anche ) i numeri. La popolazione residente, pari a 26.645 unità di cui quasi la metà di stranieri (47,19%), un quarto di anziani (popolazione over 65 pari al 22,48% e popolazione over 85 al 4,08%), e il 13,51% di over 85 che vivono soli. Se guardiamo ai residenti - grazie alla dashboard elaborata dall'osservatorio Maud del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico - si ha uno spaccato al 2023 di una società complessa e spaccata, dove più della metà (il 55,80%) dichiara un reddito annuo complessivo inferiore a 26mila euro (2023) contro il 9,6% che guadagna 75mila euro l'anno - i residenti dall'altra parte del Quadrilatero popolare di San Siro - un terzo è pensionato (29,21%), un quinto (19,41%) ha una disabilità al 66%.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Anziani, indigenti e stranieri. San Siro, quartiere diviso a metà dove la convivenza è difficile

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