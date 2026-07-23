Il Partito Democratico ha presentato una proposta di legge volta a rafforzare la protezione delle vittime di sfruttamento sul lavoro. La normativa proposta mira a istituire un sistema di tutela specifico per chi denuncia situazioni di sfruttamento, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e supporto legale. La proposta si concentra su misure di protezione e assistenza per le persone che segnalano abusi, senza dettagli su procedure o sanzioni. Attualmente, il testo è in fase di valutazione parlamentare.

Una nuova legge per tutelare le vittime dello sfruttamento sul lavoro. È quello che chiede il Pd che ieri ha presentato una proposta di legge per rafforzare la protezione delle. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - «Un sistema di protezione per chi denuncia»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FCN PRESIDENT WILLIAM J. AMATO FIRES BACK Federal Protection Order vs. Toledo Municipal Court

Notizie e thread social correlati

Mario Adinolfi davanti al gip: “Chi perde denuncia, chi vince non denuncia”Durante l’interrogatorio di garanzia, il leader del “Popolo della Famiglia” ha negato le accuse di truffa aggravata e continuata a suo carico.

Tre ultraottantenni vittime di violenza nel Foggiano: si ribellano e scatta il sistema di protezioneNel Foggiano, tre donne ultrasettantenni sono state vittime di violenza e hanno deciso di reagire.

Temi più discussi: Il sistema di ingresso/uscita sta contribuendo alla sicurezza dell’Europa: ora spetta agli Stati membri provvedere alla sua attuazione; I DPI Smart e gli incentivi Inail: le novità 2026 - DPI; Casa sicura, il business della sicurezza domestica varrà 163 miliardi: budget quadruplicato in 10 anni. Le novità per lo scudo domestico; Un sistema di protezione per chi denuncia.

Torna Il digitale per tutti! Autenticazione a due fattori: un sistema che aggiunge un livello di protezione extra ai tuoi account online. La password non basta per un livello adeguato di sicurezza: può essere rubata, indovinata o intercettata. #AgID #IlDigitalePe x.com

Emergenze di protezione civile, intesa col sistema produttivo lucano(ANSA) - POTENZA, 22 LUG - E' stato firmato, oggi a Potenza, il primo protocollo d'intesa regionale dedicato alla resilienza del sistema produttivo lucano. L'accordo - di durata quadriennale - è stato ... msn.com

Ho sempre voluto creare un modo affinché i miei PG potessero visitare una creatura imprigionata con l'incantesimo di imprigionamento senza annullare l'incantesimo. L'incantesimo di visita è il mio tentativo. reddit

Papa Francesco. D’Angelo: Il sistema di protezione civile è pronto per garantire accoglienza e sicurezza nell’ultimo salutoUn ultimo, grandissimo, abbraccio a Papa Francesco. Roma si sta preparando ai funerali del Pontefice e ad accogliere le centinaia di migliaia di persone che verranno a dare l’ultimo saluto al Papa ... agensir.it