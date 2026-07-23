Un sistema di protezione per chi denuncia

Da ilmanifesto.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Partito Democratico ha presentato una proposta di legge volta a rafforzare la protezione delle vittime di sfruttamento sul lavoro. La normativa proposta mira a istituire un sistema di tutela specifico per chi denuncia situazioni di sfruttamento, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e supporto legale. La proposta si concentra su misure di protezione e assistenza per le persone che segnalano abusi, senza dettagli su procedure o sanzioni. Attualmente, il testo è in fase di valutazione parlamentare.

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Una nuova legge per tutelare le vittime dello sfruttamento sul lavoro. È quello che chiede il Pd che ieri ha presentato una proposta di legge per rafforzare la protezione delle. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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