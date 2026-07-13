Durante l’interrogatorio di garanzia, il leader del “Popolo della Famiglia” ha negato le accuse di truffa aggravata e continuata a suo carico. Ha affermato di non essere un truffatore o un lestofante. Il politico ha anche dichiarato: “Chi perde denuncia, chi vince non denuncia”. L’interrogatorio è stato condotto dal giudice, senza ulteriori sviluppi pubblici al momento.

Durante l’interrogatorio di garanzia il leader del “Popolo della Famiglia” ha respinto le accuse a suo carico sostenendo di “non essere un truffatore di vecchiette né un lestofante” Si è svolto l’interrogatorio di garanzia del giornalista e leader del “Popolo della Famiglia”,Mario Adinolfi, indagato pertruffa aggravata e continuata. L’indagato si trova attualmente ai domiciliari e dinanzi al gip ha categoricamente respinto le accuse a suo carico, sostenendo di “essere un giocatore”, ma di “non essere un truffatore di vecchiette né un lestofante”. La Procura di Roma contesta ad Adinolfi anche i reati di esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi in merito all’inchiesta sulla cosiddetta “scommessa collettiva”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mario Adinolfi davanti al gip: “Chi perde denuncia, chi vince non denuncia”

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