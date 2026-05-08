Tre ultraottantenni vittime di violenza nel Foggiano | si ribellano e scatta il sistema di protezione

Nel Foggiano, tre donne ultrasettantenni sono state vittime di violenza e hanno deciso di reagire. Da inizio anno, gli sportelli antiviolenza gestiti dalla cooperativa sociale Il Filo di Arianna hanno assistito complessivamente 78 donne. Questi numeri riflettono l’attivazione del sistema di protezione e supporto a favore di persone che si sono rivolte ai servizi per affrontare situazioni di violenza.

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Sono 78 le donne prese in carico dagli sportelli antiviolenza della cooperativa sociale Il Filo di Arianna dall’1 gennaio ad oggi. “È un numero che ci racconta che, finalmente, tutta l’opera di sensibilizzazione, tutta la formazione che facciamo, porta le ragazze, le donne, a venire da noi a.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Racket nel Foggiano: 150 euro di protezione e minacceLa scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu, una giovane rumena di 21 anni, ha scatenato un’inchiesta complessa nel Foggiano che punta direttamente verso... Incidenti stradali nel Foggiano: si aggrava il bilancio delle vittime della strada, sei morti in due mesiLe vittime avevano 25, 31, 50, 65, 72 e 76 anni: si chiamavano Simone Raucea, Luigi Martorelli, Florin Ion, Lello Risolo, Matteo Fiore e Generosa...