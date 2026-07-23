Il club di Serie A ha rinnovato i contratti di due giocatori classe 2008, legandoli al club fino al 30 giugno 2031. Dopo la firma di un calciatore ieri, oggi è stato ufficializzato il rinnovo di un altro talento. Entrambi i calciatori sono considerati giovani promesse e sono stati inseriti in un accordo a lungo termine. La società ha deciso di blindare i propri giovani con contratti di lunga durata, mantenendo i giocatori nel proprio roster.

Il Milan blinda il proprio futuro ma pianifica con cura il presente dei suoi gioielli più lucenti. Dopo la firma di ieri pomeriggio di Christian Comotto, oggi è il turno del rinnovo formale di Francesco Camarda: entrambi i talenti classe 2008 sono ora legati al club di Via Aldo Rossi con un contratto a lungo termine fino al 30 giugno 2031. La dirigenza rossonera intravede in loro i pilastri del Milan di domani, ma la stagione 2026-2027 potrebbe vederli protagonisti lontano da San Siro. Per favorire una crescita costante e garantire loro un minutaggio importante da titolari, il club sta valutando con attenzione l'ipotesi di un prestito annuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Un prestito insieme in Serie A: scenario a sorpresa per Comotto e Camarda

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