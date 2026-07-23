Christian Comotto e Francesco Camarda, entrambi classe 2008, sono attualmente in ritiro con il Milan dopo aver concluso prestiti con Spezia e Lecce. Tuttavia, il Parma si è fatto avanti per ingaggiarli, anche se sono stati rinnovati i contratti con il club milanese fino al 2031. Non ci sono ancora conferme ufficiali su un trasferimento, ma le trattative sono in corso.

Al momento sono in ritiro con il Milan, freschi di accordo per il rinnovo fino al 2031, ma la loro avventura potrebbe continuare, insieme, altrove. Parliamo di Christian Comotto e Francesco Camarda, i due talenti classe 2008 rientrati alla base rossonera dopo i prestiti con Spezia e Lecce., Sia il centrocampista sia l'attaccante sono infatti nel mirino del Parma, che pensa ad un doppio prestito per valorizzarli, scrive La Gazzetta dello Sport. Il Milan, soprattutto dopo il rinnovo, non ha intenzione di lasciarli andare a titolo definitivo., Per ora, sia Comotto sia Camarda proseguono la loro estate con il ritiro agli ordini di Ruben Amorim, che li sta valutando attentamente. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Sportmediaset.mediaset.it - Camarda e Comotto insieme in Serie A, ma non al Milan: si fa avanti il Parma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato MilanE Fatta! Annunci in Arrivo! Il Milan lo Blocca

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Milan, piano per i giovani chiaro: l'Udinese punta Comotto e Camarda, ma il Diavolo fa muro

LIVE Mercato: Fiorentina su Joao Mario. Il Parma punta Comotto e CamardaLa Fiorentina sta seguendo il centrocampista Joao Mario, mentre il Parma ha messo nel mirino i giovani attaccanti Comotto e Camarda.

Temi più discussi: Comotto, Amorim lo vede in prima squadra. Il Milan vuole blindarlo insieme a Camarda; Camarda e Comotto, ci siamo per il rinnovo: nuovo accordo fino al 2031. E in questa stagione…; Milan, Camarda e Comotto verso il rinnovo. Riso dopo l'incontro: Il futuro sarà rossonero; Le notizie ROSSONERE di oggi, Camarda e Comotto nel futuro, a MILANELLO il lavoro inizia a colazione...

Oggi Riso era a casa Milan insieme a Marianna Mecacci (agente Fifa e madre di Comotto), hanno incontrato Almstadt e Gardiner per i rinnovi di Camarda-Comotto. All’uscita Riso ha detto che i rinnovi non sono ancora fatti ma ha detto che il futuro sarà rosso x.com

Milan, dopo Comotto tocca a Camarda: domani il rinnovo del giovane attaccanteDopo Christian Comotto, anche Francesco Camarda è pronto a legarsi ancora di più al Milan. Il contratto del classe 2008 è in scadenza a giugno 2028, ma l’attaccante firmerà domani il rinnovo fino al ... tuttomercatoweb.com

Camarda e Comotto: si cambia (finalmente). Ma Gila serve più come marcatore. Sui calendari avevo proprio torto!Le prime parole di Gila ci raccontano che Amorim lo sta testando per capire se può rendere allo stesso modo sia da braccetto che da perno centrale della difesa a tre. L’ex laziale è stato tra i più ... milannews.it