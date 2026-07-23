Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 24 luglio 2026. Nella puntata precedente del 23 luglio 2026. Giovedì 23 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Marina continua a soffrire per la presenza di Greta nella vita di Ferri, mentre Roberto non esita a lanciare una provocazione a Stefano Mori. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 24 luglio 2026: Ornella cede alla tentazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Un posto al sole, anticipazioni 20-24 luglio 2026: Rossella riceve una proposta decisiva

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Un posto al sole, le anticipazioni del 16 luglio 2026: Ornella confessa tutto ma rischia di crollare

Leggi anche: Un Posto al Sole, anticipazioni 24 luglio: Ornella vacilla con Vanni, Marina dà un ultimatum a Roberto

Temi più discussi: Un posto al sole, le anticipazioni di mercoledì 15 luglio 2026: Viola indaga sui sentimenti di Ornella; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 13 al 17 luglio: Gianluca scopre tutto, Ornella confusa da Vanni; Un Posto al Sole, anticipazioni 24 luglio: Ornella vacilla con Vanni, Marina dà un ultimatum a Roberto; Un posto al sole, le trame dal 13 al 17 luglio 2026.

#unpostoalsole: Ornella sempre più attratta da Vanni #anticipazioni #upas #Rai3 #tvsoap x.com

Un Posto al Sole, anticipazioni 24 luglio: Ornella vacilla con Vanni, Marina dà un ultimatum a RobertoTutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre ... movieplayer.it

Un posto al sole, le anticipazioni di venerdì 24 luglio 2026: il tradimento di OrnellaLe trame di UPAS di venerdì 24 luglio 2026: la dottoressa cede alla corte di Vanni, Raffaele non deve saperlo. Ultimatum di Marina a Roberto. libero.it