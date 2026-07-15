Torna l’appuntamento del giovedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 16 luglio 2026. Nella puntata precedente del 15 luglio 2026. Nella puntata di mercoledì 15 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Alberto è deciso a vivere pienamente la sua storia d’amore con Anna e chiederà aiuto a Luca e Giulia per rivelare tutto a Gianluca, ignaro però che sia già troppo tardi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 16 luglio 2026: Ornella confessa tutto ma rischia di crollare

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