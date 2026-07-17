Nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 27 al 31 luglio 2026, la crescente complicità tra Roberto Ferri e Greta Fournier rischia di avere conseguenze importanti. Consapevole della situazione sempre più delicata, Greta prova a mettere dei limiti al rapporto con l’ex marito. Intanto Marina osserva con preoccupazione un legame che potrebbe compromettere definitivamente il suo matrimonio. Le puntate di Un posto al sole in onda dal 27 al 31 luglio 2026 si concentreranno su una serie di equilibri sempre più fragili, destinati a mettere alla prova alcuni dei personaggi più amati della soap. Al centro della scena ci sarà soprattutto la situazione sempre più complicata tra Roberto Ferri e Marina Giordano, una coppia che negli ultimi tempi ha dovuto affrontare tensioni continue e che ora sembra arrivata a un momento particolarmente delicato. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Un Posto Al Sole Anticipazioni, dal 27 al 31 luglio 2026: Greta frena Ferri mentre il matrimonio con Marina vacilla!

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