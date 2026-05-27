Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Nell' episodio di giovedì 28 maggio troveremo Ornella sempre più in sintonia con Vanni; nel frattempo, Alberto è in profonda crisi a causa dell'addio di Anna e la sua grande voglia di rivederla. Infine, è tempo di decidere chi sarà il nuovo amministratore di Palazzo Palladini e vedere se a riscoprire l'incarico, sarà davvero Renato. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Stefano, dopo l'accordo societario con Marina, vuole riconquistare Greta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 28 maggio: Ornella vorrebbe partire con Vanni, Marina aiuta Cristina

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Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 23 Al 27 Febbraio 2026: Ornella Bruni torna e sfida Raffaele!

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