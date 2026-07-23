Chi è cresciuto con Baloo de Il libro della giungla o con Koda di Koda, fratello orso è abituato a immaginare gli orsi come animali curiosi, pasticcioni e spesso irresistibili. Questa volta, però, la realtà ha superato la fantasia. In Arizona un orso nero ha deciso di arrampicarsi su un palo della rete elettrica, finendo a pochi centimetri dai cavi dell’alta tensione e costringendo i tecnici a un salvataggio tanto insolito quanto delicato. L’episodio è stato ripreso nel novembre 2025 nella contea di Cochise, in una zona rurale a nord della cittadina di Willcox, ma il filmato è diventato virale soltanto negli ultimi giorni. Chi ha assistito alla scena ha immediatamente contattato la compagnia elettrica, in modo tale da mettere in sicurezza la linea prima che l’orso potesse entrare in contatto con i cavi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un orso “curioso” si arrampica sul palo della luce ma rimane bloccato in equilibrio a pochi centimetri dai cavi dell’alta tensione: le immagini dell’incredibile salvataggio

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