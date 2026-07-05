Un parapendio si è schiantato contro i cavi dell’alta tensione, lasciando un uomo di 63 anni in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi in un comune della provincia di Belluno. La vittima è stata soccorsa dai sanitari e trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La dinamica esatta non è ancora nota.

Modena, 5 luglio 2026 – Precipita col parapendio, grave un modenese di 63 anni. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio nel comune di Feltre, in provincia di Belluno. L’uomo è precipitato su un prato della frazione di Tomo. Dalle prime informazioni, il 63enne ha impattato con la sua vela nei cavi dell'alta tensione ed è precipitato a terra da un'altezza di circa 6 metri, riportando gravi traumi. Immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino, i vigili del fuoco, il personale sanitario dell'ambulanza del Suem 118 e carabinieri. Date le gravi condizioni del 63enne, è stato fatto intervenire l'elicottero Falco 1 per il trasporto all'ospedale di Treviso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Finisce contro i cavi dell'alta tensione col parapendio e precipita: grave un 63enne

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