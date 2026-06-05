Sconcerto a Torrione | tronco incastrato tra i cavi dell’alta tensione

Preoccupazione in via Giulio Ruggi, a Torrione, dove - come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella - un grosso pezzo di tronco è rimasto sospeso tra i cavi dell’alta tensione dopo alcuni interventi di potatura. La situazione desta timori tra residenti e automobilisti: il legno potrebbe infatti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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