Sconcerto a Torrione | tronco incastrato tra i cavi dell’alta tensione
Un grosso tronco rimane incastrato tra i cavi dell’alta tensione in via Giulio Ruggi, a Torrione, dopo lavori di potatura. La pianta, tagliata in modo da lasciare il tronco sospeso, si trova in bilico tra i fili elettrici. Le immagini mostrano chiaramente il legno incastrato, creando una situazione di potenziale pericolo. Nessuna informazione sulle misure adottate per rimuoverlo o sulla tempistica.
Preoccupazione in via Giulio Ruggi, a Torrione, dove - come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella - un grosso pezzo di tronco è rimasto sospeso tra i cavi dell’alta tensione dopo alcuni interventi di potatura. La situazione desta timori tra residenti e automobilisti: il legno potrebbe infatti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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