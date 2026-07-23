Un nuovo defibrillatore installato in Piazza Grande
Un defibrillatore semiautomatico è stato installato ieri in Piazza Grande, uno dei punti più affollati della città. La macchina si trova vicino all’ingresso principale, facilmente accessibile a chiunque ne abbia bisogno. L’apparecchio è stato posizionato in modo che sia visibile e facilmente raggiungibile, con indicazioni chiare per l’uso. L’installazione riguarda un’area molto frequentata da residenti e visitatori.
GUBBIO - Un nuovo defibrillatore semiautomatico, in uno dei luoghi più frequentati da cittadini e turisti. È quello inaugurato ieri in Piazza Grande, all’ingresso degli ascensori che conducono in via Baldassini, grazie alla donazione dell’associazione Amici del Cuore, dopo la presentazione Sala degli Stemmi di Palazzo Pretorio con il sindaco Vittorio Fiorucci, la presidente dell’associazione Maria Vispi, il vicepresidente e cardiologo Euro Capponi e numerosi soci. L’installazione rappresenta un nuovo tassello del progetto avviato nel 2013 per rendere Gubbio una città cardioprotetta. In questi anni gli Amici del Cuore hanno infatti contribuito a installare circa 70 defibrillatori sul territorio comunale, una rete che ha già permesso di salvare cinque vite. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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GUBBIO. Un nuovo defibrillatore in Piazza Grande. Un progetto partito nel 2013 che ha già permesso di salvare cinque vite. Fiorucci: La collaborazione tra istituzioni e associazionismo produce risultatifondamentali. Un nuovo defibrillatore semiautomatico è st facebook