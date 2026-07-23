un nuovo defibrillatore installato in piazza grande

Notizia in breve

Un defibrillatore semiautomatico è stato installato ieri in Piazza Grande, uno dei punti più affollati della città. La macchina si trova vicino all’ingresso principale, facilmente accessibile a chiunque ne abbia bisogno. L’apparecchio è stato posizionato in modo che sia visibile e facilmente raggiungibile, con indicazioni chiare per l’uso. L’installazione riguarda un’area molto frequentata da residenti e visitatori.