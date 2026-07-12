Brindisi | donazione di un defibrillatore Installato in piazza San Teodoro d' Amasea

A Brindisi è stato installato un defibrillatore in piazza San Teodoro d'Amasea. L'installazione rientra in un progetto di potenziamento della cardioprotezione pubblica. La donazione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale dei responsabili. Il dispositivo si aggiunge alle altre postazioni già presenti in città, contribuendo a migliorare la sicurezza in luoghi pubblici. La messa in funzione del defibrillatore è stata effettuata recentemente.

Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili: Brindisi compie un nuovo e significativo passo avanti nel percorso di cardioprotezione della città. Nella mattinata di venerdì 10 luglio è stata inaugurata in Piazza San Teodoro d’Amasea, sul Lungomare Regina Margherita, nei pressi di Palazzo Montenegro, una nuova postazione pubblica dotata di defibrillatore semiautomatico, il settimo dispositivo donato alla comunità dall’APS Batti un Colpo nell’ambito del progetto “Brindisi Città Cardioprotetta”. Il nuovo defibrillatore è stato acquistato grazie al contributo del Consorzio ASI di Brindisi, maturato nell’ambito del Torneo dei Rioni 2025, manifestazione che negli anni ha saputo coniugare sport, partecipazione e solidarietà, grazie anche al prezioso sostegno degli sponsor che ne condividono i valori. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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