A Manfredonia ogni battito conta | installato un nuovo defibrillatore in piazza del Popolo
A Manfredonia, un nuovo defibrillatore è stato installato in piazza del Popolo. La presenza di questa apparecchiatura permette di intervenire in modo rapido in caso di emergenze cardiache. L’installazione è stata completata e resa funzionante nelle ultime ore. La postazione è accessibile pubblicamente e facilmente raggiungibile. La decisione di collocare il dispositivo in questa zona è stata comunicata dall’amministrazione comunale. La presenza di questa apparecchiatura rappresenta un intervento diretto per aumentare la sicurezza dei cittadini.
A Manfredonia ogni battito conta. Da oggi ancora di più, con l'installazione di un defibrillatore in piazza del Popolo. Il dispositivo salvavita è stato donato alla comunità sipontina grazie alla preziosa collaborazione di Avis. Un momento importante di sensibilizzazione e attenzione verso la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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