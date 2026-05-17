A Manfredonia ogni battito conta | installato un nuovo defibrillatore in piazza del Popolo

A Manfredonia, un nuovo defibrillatore è stato installato in piazza del Popolo. La presenza di questa apparecchiatura permette di intervenire in modo rapido in caso di emergenze cardiache. L’installazione è stata completata e resa funzionante nelle ultime ore. La postazione è accessibile pubblicamente e facilmente raggiungibile. La decisione di collocare il dispositivo in questa zona è stata comunicata dall’amministrazione comunale. La presenza di questa apparecchiatura rappresenta un intervento diretto per aumentare la sicurezza dei cittadini.

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A Manfredonia ogni battito conta. Da oggi ancora di più, con l'installazione di un defibrillatore in piazza del Popolo. Il dispositivo salvavita è stato donato alla comunità sipontina grazie alla preziosa collaborazione di Avis. Un momento importante di sensibilizzazione e attenzione verso la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A Manfredonia “Ogni battito conta”La Città di Manfredonia invita la cittadinanza alla cerimonia di inaugurazione dell’installazione del nuovo defibrillatore, un importante presidio di... Installato un nuovo defibrillatore a RigutinoUn imprenditore che opera nel campo del giardinaggio ha donato un defibrillatore alla comunità di Rigutino. Road to Battiti, c'è Gigi D'Alessio a Manfredonia. Annunciata anche Annalisa a MesagneMANFREDONIA – La carovana di Road to Battiti, il radio live show firmato Radio Norba, fa tappa a Manfredonia sabato 24 maggio per un evento che si preannuncia imperdibile: tra via del Porto e ... lagazzettadelmezzogiorno.it