Tempo di lettura: 2 minuti Un anno dopo, Campoli del Monte Taburno torna a fermarsi. Lo farà oggi, giovedì 23 luglio, quando la comunità si ritroverà per ricordare Mario Orlacchio e Roberto Caporaso, le due vittime del tragico incidente avvenuto sulla Fondo Valle Vitulanese il 23 luglio dello scorso anno. Per ricordarli, questa sera alle ore 19 nella chiesa di San Nicola, sarà celebrata una messa in suffragio dedicata a entrambe le vittime dell’incidente. Un momento di preghiera e raccoglimento al quale prenderanno parte familiari, amici e tanti concittadini che, dodici mesi dopo, continuano a portare nel cuore il ricordo di Mario e Roberto. Quel giorno, un anno fa, Campoli del Monte Taburno fu travolta da una notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Un anno dopo il dramma della Fondo Valle Vitulanese: il ricordo di Mario e Roberto

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