Dal 22 al 26 maggio 2026 si terranno a Vitulano i festeggiamenti dedicati a San Menna Eremita, patrono del paese e compatrono della valle. La manifestazione, che si svolge ogni anno in questi giorni, coinvolge numerosi fedeli della zona e rappresenta un momento di radicata tradizione religiosa e culturale. Durante l’evento si svolgeranno diverse celebrazioni e iniziative religiose, attirando l’attenzione della comunità locale e dei visitatori.

Tempo di lettura: 2 minuti Si avvicinano i solenni festeggiamenti in onore di San Menna Eremita, che si svolgeranno a Vitulano dal 22 al 26 maggio 2026, un appuntamento di profonda fede e partecipazione popolare che ogni anno coinvolge l’intera comunità e i fedeli della Valle Vitulanese. Il Comitato Festa, guidato dal Presidente Gianluca De Maria, sta lavorando da giorni all’organizzazione dell’evento con impegno e dedizione, per garantire momenti di tradizione e condivisione. “ Come Presidente del Comitato Festa, – ha affermato De Maria – sento il dovere di rivolgere un ringraziamento sincero e commosso a tutti coloro che, con sacrificio, passione e spirito di comunità, stanno rendendo possibile la riuscita dei solenni festeggiamenti in onore di San Menna Eremita.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Festeggiamenti in onore di San Menna Eremita, Patrono di Vitulano e Compatrono della Valle Vitulanese

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