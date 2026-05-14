Sorpreso da una collega mentre molestava una paziente | sospeso operatore sanitario della Valle Vitulanese

Recentemente, un operatore sanitario della Valle Vitulanese è stato sospeso dal servizio dopo essere stato sorpreso da una collega mentre molestava una paziente. Le indagini, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita e coordinate dalla Procura, hanno portato all’emissione di un’ordinanza che vieta all’indagato di esercitare qualsiasi funzione pubblica. La misura cautelare è stata applicata per garantire l’assenza di rischi durante le indagini. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla tutela delle persone assistite in ambito sanitario.

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Tempo di lettura: 2 minuti Nei giorni scorsi, all’esito di indagini coordinate da questa Procura, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio di ogni pubblico ufficio o servizio. Il provvedimento, emesso dal GIP presso il Tribunale di Benevento, dispone per la durata di dodici mesi la sospensione da qualsiasi attività inerente al rapporto di lavoro presso strutture sanitarie, con specifico riferimento alla qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS), nei confronti di un uomo residente nella Valle Vitulanese. L’indagato è ritenuto gravemente indiziato del reato di violenza sessuale aggravata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sorpreso da una collega mentre molestava una paziente: sospeso operatore sanitario della Valle Vitulanese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bologna, sospeso operatore socio sanitario dopo una seconda denuncia per molestie sulle pazientiUna seconda denuncia per molestie nei confronti di una paziente, dopo essere stato trasferito in seguito alle accuse per una presunta violenza... Abusi sessuali sui pazienti ricoverati: operatore sanitario sospeso, scatta l’indagineUn operatore socio-sanitario è stato sospeso dal servizio con una misura cautelare interdittiva nell’ambito di un’indagine per presunti episodi di... Argomenti più discussi: Ferrara, sorpreso con un market di droghe nel sottomura; Garlasco, Stasi e l'interrogatorio: le risposte su Sempio, la sorpresa e la critica; Sorpreso mentre ruba in stazione da un agente fuori servizio; Sorpresa Diaz staffettista: Farò scintille anche con la 4x100. Il collega giapponese, gentilissimo, continua a farmi i complimenti per il mio giapponese improbabile. Al ristorante però era onestamente sorpreso, mentre ordinavo il cibo, e faceva facce divertite. Gli ho spiegato che, da italiano, col parlare posso anche arraba x.com