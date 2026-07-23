Il concerto di Ultimo del 4 luglio a Roma, con 250mila spettatori, diventerà un film. L’evento sarà distribuito nelle sale cinematografiche e sarà disponibile in prevendita a breve. La data di uscita è prevista per il 23 luglio 2026. Il film riprenderà le immagini della serata e offrirà ai fan un modo per rivivere l’evento dal grande schermo. Ulteriori dettagli sulla distribuzione non sono stati comunicati.

Roma, 23 luglio 2026 – Dal palco di Tor Vergata al grande schermo. Il concerto che lo scorso 4 luglio ha riunito 250mila persone a Roma diventerà un film-evento, permettendo ai fan di rivivere una delle serate più importanti della carriera di Ultimo. La pellicola si intitola “Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata” e arriverà nei cinema italiani il 22 settembre 2026, rimanendo in programmazione fino al 30 settembre. Diretto da Giorgio Testi, il film è prodotto da Ultimo Records in collaborazione con Vivo Concerti, con la produzione esecutiva di Maestro e la distribuzione di Nexo Studios. La scheda ufficiale indica una durata di 80 minuti. Il concerto di Ultimo a Tor Vergata diventa un film. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ultimo Tor Vergata: il concerto record diventato un incubo

Notizie e thread social correlati

Ultimo al cinema, il concerto dei record diventa un film evento: le date e dove vederloUn film dedicato al concerto di Tor Vergata sarà proiettato nelle sale cinematografiche.

Ultimo, esce l'album (a sorpresa) a due mesi dal maxi concerto di Tor VergataL'artista ha annunciato a sorpresa l'uscita del suo nuovo album, intitolato “Il giorno che aspettavo”, che sarà disponibile da venerdì 19 giugno.

Temi più discussi: Ultimo, il maxi-concerto diventa un film: quando esce, date e prevendite; Concerto Ultimo a Tor Vergata, il Comune: Cartelli rubati e venduti a 800 euro. Faremo un esposto; Ultimo, dal maxi-concerto di Tor Vergata al grande schermo dei cinema di tutta Italia; Concerto Ultimo, pass e cartelloni in vendita: quanto costano.

E poi si sono lamentati del concerto di ultimo dove in ogni pit c’era il maxi schermo ma ehi ricordiamoci che lo ha fatto solo per il suo ego personale x.com

Il maxi concerto di Ultimo a Roma rivive sul grande schermoUltimo porta al cinema il concerto di Tor Vergata: il film evento include backstage e momenti privati dell'artista ... it.blastingnews.com

Ultimo a Tor Vergata, l'odissea dei ragazzi per il maxi-concertoPer sentirsi parte del popolo di Ultimo non basta aver comprato il biglietto con un anno di anticipo o sapere a memoria tutte le canzoni in ... iltempo.it